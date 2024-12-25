На Северной железной дороге в Ярославле открыта региональная инновационная площадка

15:25

25 декабря в Ярославле состоялось открытие региональной инновационной площадки – специализированного пространства для совместной работы железнодорожников, производителей, органов власти, институтов развития, студенческих сообществ и научных организаций регионов присутствия Северной железной дороги.

В церемонии открытия приняли участие начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Олег Николаев и начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Открываемая сегодня площадка – уже 13 на сети. Мы планируем, что со временем она станет центром инновационной активности не только Ярославской области, но и всех субъектов присутствия железной дороги», – подчеркнул начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Олег Николаев.

«Площадка станет центром притяжения новых идей. Ее открытие поможет нам выйти на новый уровень взаимодействия с бизнес-партнерами, научными учреждениями, госструктурами. Это важный шаг для дальнейшей интеграции новых технологий в процесс нашей работы», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

На площадке оборудованы переговорные залы, оснащенные всеми средствами связи, технические кабинеты и лаборатории, хозяйственные помещения для расположения образцов и оборудования.

Необходимо отметить, что на Северной железной дороге внедрению инновационных технологий уделяется большое внимание. Железнодорожники СЖД постоянно расширяют применение на магистрали инновационной продукции российских предприятий. Так, в январе – ноябре 2024 года на СЖД реализовано 35 инновационных проектов, рассмотрено 168 проектов. Для сравнения: в январе – ноябре 2023 года было реализовано 22 проекта, рассмотрено 95. Кроме того, за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 4 патента на результаты интеллектуальной деятельности работников Северной железной дороги.

Среди внедренных на СЖД в 2024 году инноваций – проекты в сфере связи, аварийно-восстановительных и путевых работ, теплоснабжения. На магистрали начали использовать высокопрочные композиты для скользящей эвакуации неисправного подвижного состава, пленочные нагревательные системы, ремонтные комплекты для систем связи, роликовое оборудование для перемещения рельсошпальной решетки и другие технические нововведения. Результатами проектов становятся снижение затрат на обслуживание техники и приобретение расходных материалов, повышение безопасности работ, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.