Скорый поезд Томск – Новосибирск совершит дополнительные рейсы в новогодние каникулы

2024-12-25 14:23
В связи с увеличением спроса на поездки в праздничные дни скорый поезд № 869/870 Томск-2 – Новосибирск-Главный совершит дополнительные рейсы 30 декабря 2024 года и 2, 6, 7, 8 января 2025 года. На 31 декабря будет назначен дополнительный поезд только в направлении Новосибирска.

Таким образом, в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пассажиры смогут совершать поездки из Томска в Новосибирск ежедневно, кроме 1 и 4 января 2025 года, из Новосибирска в Томск – с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года ежедневно, кроме 31 декабря 2024 года, 1 и 4 января 2025 года.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах. С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по телефону диспетчера 8 (800) 700-2501 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

