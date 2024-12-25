Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать каждый день в новогодние праздники

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года туристический поезд № 6996/6995 Новокузнецк – Чугунаш и автобус Чугунаш – Шерегеш, который является частью мультимодального маршрута, будут курсировать ежедневно. В связи с тем, что в этом году 28 декабря – рабочий день, курсирование электропоезда и автобуса отменяется.

Со станции Новокузнецк поезд отправляется в 07:03, прибывает на станцию Чугунаш в 09:56. Далее пассажиры пересаживаются на автобусы: отправление от станции Чугунаш – в 10:15, прибытие в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», на остановку «Гора Зеленая» (ул. Снежная, 8/2), – в 10:45.

В обратный рейс от остановки «Гора Зеленая» автобус отправляется в 17:05. Отправление поезда со станции Чугунаш – в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:00. Время указано местное.

Напомним, что при приобретении билетов на турпоезд пассажиры становятся участниками тура «Поехали», в который включены скидки на некоторые услуги курорта: прокат горнолыжного инвентаря, комплексные обеды, сувениры и проживание в отелях партнеров тура.

Более подробно с расписанием электропоездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.