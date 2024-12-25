На Южно-Уральской железной дороге в новогодние и рождественские праздники назначены дополнительные поезда

13:22

В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД назначаются следующие дополнительные поезда:

№ 546/545 Челябинск – Нижневартовск будет отправляться из Челябинска 26 декабря 2024 года, 7 и 11 января 2025 года, обратно из Нижневартовска – 8 и 12 января 2025 года;

№ 288/287 Челябинск – Москва будет отправляться из Челябинска 2 января 2025 года, обратно из Москвы – 3 января 2025 года;

№ 298/297 Челябинск – Москва будет отправляться из Челябинска 9 января 2025 года, обратно из Москвы – 11 января 2025 года;

№ 291/292 Челябинск – Москва будет отправляться из Челябинска 27 и 28 декабря, 2, 5, 9 января, обратно из Москвы – 29 и 30 декабря 2024 года, 4, 7, 11 января 2025 года;

№ 192/191 Челябинск – Санкт-Петербург будет отправляться из Челябинска 1 января 2025 года, обратно из Санкт-Петербурга – 7 января 2025 года;

№ 552/551 Приобье – Челябинск отправится из Приобья 30 декабря 2024 года;

№ 181/182 Оренбург – Москва будет отправляться из Оренбурга 27, 28 декабря 2024 года, 2, 4, 6, 8, 10 января 2025 года, обратно из Москвы – 29, 30 декабря 2024 года, 4, 6, 8, 10, 12 января 2025 года;

№ 222/221 Оренбург – Тюмень будет отправляться из Оренбурга 4 и 8 января 2025 года, обратно из Тюмени – 6 и 10 января 2025 года;

№ 542/541 Оренбург – Тюмень будет отправляться из Оренбурга 27 декабря 2024 года, обратно из Тюмени – 29 декабря 2024 года.

Кроме того, для организации туристических поездок на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг назначен дополнительный поезд № 518/517 Челябинск – Котлас. Отправление из Челябинска – 4 января 2025 года, обратно со станции Котлас – 6 января 2025 года.

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, багажное купе.

Узнать расписание и приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.