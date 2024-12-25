Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Калининградской железной дороге отремонтировано 113,5 км пути

2024-12-25 12:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году в ходе ремонтно-путевой кампании на Калининградской магистрали было обновлено 113,5 км пути, в том числе на 21,5 км железнодорожники выполнили капитальный ремонт, на 92 км – текущий.

Капитальные работы проводились на участках Владимиров – Багратионовск и Красновка – Железнодорожный, где был уложен новый щебеночный балласт и полностью заменена рельсошпальная решетка.

Также в ходе ремонтно-путевых работ на участке Черняховск – Знаменск было заменено 3 км рельсов. На станциях Калининград-Сортировочный, Калининград-Пассажирский, Нестеров, Гусев, Черняховск, Гвардейск, Балтийск, Железнодорожный и Багратионовск выполнен капитальный ремонт 34 стрелочных переводов, в рамках планово-предупредительных работ специализированной техникой была проведена выправка 155 стрелочных переводов. План ремонтно-путевых работ в 2024 году на Калининградской магистрали выполнен в полном объеме.

Регулярное обновление инфраструктуры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности на сети железных дорог, увеличить скорость движения поездов и сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

