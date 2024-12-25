В новогодние каникулы пригородные поезда Красноярской магистрали будут курсировать по специальному праздничному расписанию

С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года компанией «Краспригород» разработано специальное расписание движения пригородных и городских поездов:
Пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом у пассажиров, будут курсировать по отдельному расписанию:
Количество вагонов в поездах самых популярных маршрутов увеличится до 6, 8 и 10.
В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда пассажиропоток минимален, некоторые пригородные поезда до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.
Изменения не коснутся направления Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае, межрегионального рейса Красноярск – Ачинск – Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с расписанием при планировании поездок.
Уточнить расписание пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.