В новогодние каникулы пригородные поезда Красноярской магистрали будут курсировать по специальному праздничному расписанию

12:25

С 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года компанией «Краспригород» разработано специальное расписание движения пригородных и городских поездов:

в пятницу, 27 декабря, электропоезда отправятся в рейсы по расписанию четверга;

в субботу, 28 декабря, – по расписанию пятницы;

в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года большая часть электропоездов будет ходить как в выходные дни.

Пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом у пассажиров, будут курсировать по отдельному расписанию:

пятничные «экспрессы» Красноярск – Боготол и Красноярск – Иланская – Решоты выйдут на маршрут в субботу, 28 декабря, и во вторник, 7 января (вместо 27 декабря и 3 января), в обратном направлении – 31 декабря (вторник) и 8 января (среда);

электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск отправится в рейс 29, 31 декабря (воскресенье, вторник соответственно) и 7, 8 января (вторник, среда соответственно).

Количество вагонов в поездах самых популярных маршрутов увеличится до 6, 8 и 10.

В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда пассажиропоток минимален, некоторые пригородные поезда до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.

Изменения не коснутся направления Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае, межрегионального рейса Красноярск – Ачинск – Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.