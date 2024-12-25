За 11 месяцев 2024 года количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали снизилось более чем в 2 раза

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе – ноябре 2024 года сократилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 11 месяцев зафиксировано 247 случаев.

При этом за январь – ноябрь на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 17 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 20 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 11 месяцев совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено 1,9 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили более 230 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.