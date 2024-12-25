В 2024 году на развитие основных фондов Забайкальской магистрали на территории Забайкальского края направлено почти 40 млрд рублей

11:14

В 2024 году холдинг «РЖД» направил на развитие производственной инфраструктуры, подвижного состава и социальные проекты Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае 39,8 млрд рублей. Это одна из основных итоговых характеристик работы магистрали, о которых шла речь в ходе прошедшего 25 декабря Дня ЗабЖД в правительстве Забайкальского края.

Так, в уходящем году закончено строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Хилок. В рамках инвестиционного проекта «Модернизация БАМа и Транссиба (II этап)» продолжается развитие станций Ксеньевская, Тарбагатай, Карымская, а по программе 2 этапа развития Восточного полигона ОАО «РЖД» ведется развитие объектов энергетики. С целью повышения надежности электроснабжения Транссиба выполняется монтаж и установка трансформаторов на 4 тяговых подстанциях (Тарбагатай, Харагун, Бушулей, Зилово). Кроме того, в Чите ведется строительство крытого учебно-тренировочного полигона Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций.

Ожидается, что важнейший показатель работы магистрали в регионе – погрузка – по итогам 2024 года составит 19,6 млн тонн (+5,2% к аналогичному результату прошлого года), что говорит об уверенном росте промышленного сектора и бизнеса Забайкалья.

В ходе обмена мнениями между руководителями правительства Забайкальского края и ЗабЖД обсуждались вопросы организации пригородных перевозок, транспортировки угля в адрес жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности граждан в зоне движения поездов и снижения аварийности на железнодорожных переездах.

Особое внимание стороны уделили решения проблемы дефицита рабочих кадров, в том числе за счет погашения затрат РЖД по организации среднего профессионального образования и расширения реализации федерального проекта «Профессионалитет» путем создания на территории края образовательно-производственного кластера в транспортной сфере.

«Железная дорога при поддержке холдинга «РЖД» продолжает оказывать финансовую помощь образовательным, медицинским, спортивным и досуговым объектам края. В 2024 году по этому направлению оказана помощь на сумму 141 млн рублей, – отметил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. – Наша главная цель – объединив усилия, сделать жизнь забайкальцев лучше и комфортнее, а регион в целом – процветающим, с крепкой, устойчивой, постоянно развивающейся экономикой».

Подводя итоги встречи, губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил признательность руководству магистрали за результативное сотрудничество, отметив значительный вклад железнодорожников в политическую и общественную жизнь региона.

«Сегодня с руководством Забайкальской железной дороги мы обсудили развитие десятков инфраструктурных и социальных объектов, которые за прошедшие годы были построены, отремонтированы, оснащены и которые сейчас у нас стоят в планах. Мы видим положительную динамику в работе с ЗабЖД по всем направлениям. Хороший набранный темп, накопленная энергия движения помогут добиться успехов в перспективе. Это касается как развития самой железнодорожной инфраструктуры, наращивания провозных мощностей Транссиба, так и экономики Забайкальского края, социальной сферы, благоустройства наших городов и поселков», – отметил он, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.