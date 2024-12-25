Южноуральские железнодорожники напомнили школьникам о правилах безопасного поведения накануне новогодних каникул

10:10

С 5 по 19 декабря на полигоне Южно-Уральской железной дороги проходила акция «Путь твоей безопасности», в которой приняли участие 5,9 тыс. учащихся школ из 99 учебных учреждений, расположенных на полигоне ЮУЖД.

Ребятам прочитали лекции по безопасности, провели конкурсы и викторины, выдали памятки. Школьники посетили экскурсии на объектах инфраструктуры железной дороги, посмотрели обучающие фильмы и мультфильмы, а в качестве сувениров получили светоотражающие брелоки.

ЮУЖД проводит регулярную работу по профилактике травматизма на железнодорожных объектах, напоминая о том, что железная дорога – место повышенной опасности. В рамках акции «Путь твоей безопасности» совместно с транспортной полицией сотрудники ЮУЖД провели 158 рейдов по проверке соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Было задержано 233 нарушителя, 32 из которых – несовершеннолетние.

Напоминаем: на железной дороге всем необходимо строго соблюдать правила: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах, не ходить по рельсам, помнить, что платформа – не место для игр и сохранять бдительность.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.