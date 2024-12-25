За 11 месяцев текущего года Восточно-Сибирская магистраль перечислила свыше 33 млрд рублей налогов и страховых взносов

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – ноябре 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов в размере 33,5 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области – в казну региона поступило 28,2 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятии – свыше 4 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 538 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – более 9 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.