ОАО «РЖД» и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве на 2025 – 2027 годы

09:15

На встрече, состоявшейся в рамках Дня железной дороги в органах власти, начальник ЮВЖД Игорь Наталенко и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ОАО «РЖД» на 2025 – 2027 годы.

Документ предусматривает всестороннее развитие транспортной инфраструктуры Воронежской области, повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок, осуществление социальных, производственных, финансовых и инвестиционных программ.

Игорь Наталенко отметил, что Воронежская область и Юго-Восточная магистраль долгие годы сохраняют надежные партнерские отношения, и выразил уверенность в том, что продуктивное взаимодействие по всем направлениям будет продолжено.

По территории Воронежской области проходит 2,8 тыс. км железнодорожных путей, здесь расположены 78 станций. ЮВЖД является одним из крупных работодателей в регионе: на железной дороге в области работают 12,5 тыс. жителей. За последние 3 года в консолидированный бюджет региона магистраль внесла почти 7 млрд рублей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил важность совместной работы, подчеркнув, что региональное правительство всегда открыто для конструктивного диалога с железной дорогой.

По итогам встречи были намечены планы по дальнейшей реализации туристического потенциала региона, развитию проекта «Городской поезд», а также взаимодействию в предстоящих мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, стороны продолжат сотрудничество в вопросах транспортной безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.