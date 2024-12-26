В новогодние праздники на Свердловской железной дороге назначены дополнительные рейсы пригородных поездов

15:46

В новогодние праздничные и выходные дни на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В период с 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням, отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням, и изменяются дни курсирования некоторых поездов. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Пригородные поезда № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург и № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск совершат дополнительные рейсы 31 декабря 2024 года, 1, 2, 7, 8 и 9 января 2025 года. Обычно они курсируют с пятницы по понедельник. Таким образом, на направлении Екатеринбург – Челябинск (через Верхний Уфалей) с 27 декабря 2024 года по 13 января 2025 года поезда будут курсировать трижды в день: отправление из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07 (здесь и далее – время местное), из Челябинска – в 06:45, 13:42 и 19:13.

Электрички № 6453 и № 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33 и 19:31), курсирующие по выходным дням, назначены дополнительно в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В рабочую субботу, 28 декабря, поезда отменены.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 Керамик – Нижний Тагил и №№ 6447/6461, курсирующие только по рабочим дням, назначены дополнительно 28 декабря 2024 года, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года не курсируют.

Электрички Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово №№ 6053/6054/6057, курсирующие с понедельника по субботу, назначены дополнительно по воскресеньям 29 декабря 2024 года и 5 января 2025 года, отменены 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года.

Кроме того, в новогодние каникулы изменится порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов «Финист»:

№ 7051 Екатеринбург – Шаля назначен дополнительно 28, 29 декабря 2024 года и 8 января 2025 года, отменен 27 декабря 2024 года;

№ 7052 Шаля – Екатеринбург назначен дополнительно 29, 30 декабря 2024 года и 9 января 2025 года, отменен 28 декабря 2024 года;

№ 7053 Екатеринбург – Кузино назначен дополнительно 27 декабря 2024 года;

№ 7054 Кузино – Екатеринбург назначен дополнительно 28 декабря 2024 года;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург назначен дополнительно 30 декабря 2024 года и 8 января 2025 года, отменен 29 декабря 2024 года и 5 января 2025 года.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте СПК, а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.