В 2024 году Центр продажи услуг на Калининградской железной дороге привлек 43 новых клиента

2024-12-26 15:19
В 2024 году специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Калининградской железной дороге заключили договоры на грузоперевозки с 43 новыми компаниями-представителями малого и среднего бизнеса.

Предприятия малого и среднего бизнеса активнее всего пользовались комплексной услугой по перевозке зерна, пиломатериалов, песка, цемента, удобрений, комбикормов и других номенклатур грузов. География транспортировки товаров, помимо регионов России, включала Беларусь и Казахстан.

Калининградская железная дорога оказывает широкий спектр услуг в сфере грузоперевозок: от решения отдельных вопросов транспортировки продукции до организации логистики предприятий региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

