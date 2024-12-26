Новый подвижной состав выйдет на маршрут Нижний Новгород – Казань с 1 января 2025 года

14:23

Горьковская железная дорога обновит подвижной состав на межрегиональном маршруте Нижний Новгород – Казань с 1 января 2025 года.

Электропоезд нового поколения ЭП3Д будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 05:10 и прибывая в столицу Татарстана в 11:09. В обратном направлении электричка будет отправляться из Казани в 15:50, прибывать в столицу Приволжья в 21:49.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

«Это подвижной состав нового поколения. Он оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу. Такие модели уже курсируют по Горьковской железной дороге на различных маршрутах в Нижегородской области», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

Отметим, что в течение января 2025 года подвижной состав сменится и на зеркальном рейсе. Новая электричка будет отправляться из Казани в 05:21, прибывать в столицу Приволжья в 11:09. В обратном направлении состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:08, прибывать в столицу Татарстана в 22:07.

Межрегиональный электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань в январе-ноябре 2024 года перевез 370 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД», пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.