Справочные видеотерминалы установлены на девяти вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги

2021-11-25 10:40
Справочные видеотерминалы установлены на девяти вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2021 году на девяти вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги установлены информационные видеотерминалы для пассажиров. Современные устройства, оснащенные широким функционалом, пришли на смену традиционным справочным бюро.

В настоящий момент на ВСЖД справочные видеотерминалы работают на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Тайшет, Падунские Пороги, Нижнеудинск, Северобайкальск, Черемхово, Зима и Ангарск.

Для получения необходимой информации пассажиру достаточно просто подойти к терминалу. В интерактивном режиме устройство предоставит общие данные о вокзальном комплексе, поможет ознакомиться с каталогом услуг, навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Также через терминал можно изучить актуальное расписание движения поездов и выполнить поиск поездов по заданным маршрутам.

В режиме видеосвязи через терминал пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра. Подробную консультацию специалисты готовы оказать на русском, английском и китайском языках. К примеру, туристам оператор поможет сориентироваться в новом городе: забронирует комнату отдыха на вокзале, расскажет о работе общественного транспорта и т. п.

Само подразделение контактного центра территориально расположено на вокзале станции Иркутск-Пассажирский. При этом консультации его специалисты оказывают для пассажиров 41 вокзала от Омска до Владивостока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

