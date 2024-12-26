Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вокзал Тюмень расширяет перечень услуг для пассажиров

2024-12-26 14:14
Вокзал Тюмень расширяет перечень услуг для пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С декабря 2024 года на территории вокзального комплекса Тюмень владельцам виртуальных карт лояльности Golden Key предоставляется комплекс дополнительных услуг. Расплатившись по бонусной системе сервиса и предоставив администратору зала ожидания специальный QR-код, пассажиры могут находиться в зале категории «Комфорт» в течение 3 часов, получить питание (на выбор предлагается 3 комбо-набора) и горячий напиток. Также можно подключиться к скоростному Wi-Fi.

В целом, вокзал Тюмень может предложить пассажирам единовременно свыше 300 посадочных мест в разных залах ожидания. Если поездка предполагает продолжительную остановку, можно воспользоваться комнатами длительного отдыха, а на январь 2025 года запланировано открытие капсульного отеля.

Заказать полноценный обед или взять с собой в дорогу бодрящий напиток с выпечкой пассажиры могут в фирменной кофейне «Вокзалы России». С момента ее открытия на вокзале Тюмень (апрель 2024 года) бариста приготовили более 7,5 тыс. чашек кофе.

На вокзале Тюмень оборудована автоматическая камера хранения багажа и ручной клади. Действует сервис отправки малогабаритных посылок и писем пассажирскими поездами по системе «От вокзала к вокзалу» (объединяет более 340 крупнейших вокзалов страны). Получить информацию о движении поездов и работе вокзального комплекса можно с помощью интерактивных справочных видеотерминалов.

Общая площадь здания вокзального комплекса Тюмень превышает 11 тыс. кв. м. Для удобства пассажиров в настоящее время производится обновление элементов системы навигации – информационных табличек и указателей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru