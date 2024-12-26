Вокзал Тюмень расширяет перечень услуг для пассажиров

14:14

С декабря 2024 года на территории вокзального комплекса Тюмень владельцам виртуальных карт лояльности Golden Key предоставляется комплекс дополнительных услуг. Расплатившись по бонусной системе сервиса и предоставив администратору зала ожидания специальный QR-код, пассажиры могут находиться в зале категории «Комфорт» в течение 3 часов, получить питание (на выбор предлагается 3 комбо-набора) и горячий напиток. Также можно подключиться к скоростному Wi-Fi.

В целом, вокзал Тюмень может предложить пассажирам единовременно свыше 300 посадочных мест в разных залах ожидания. Если поездка предполагает продолжительную остановку, можно воспользоваться комнатами длительного отдыха, а на январь 2025 года запланировано открытие капсульного отеля.

Заказать полноценный обед или взять с собой в дорогу бодрящий напиток с выпечкой пассажиры могут в фирменной кофейне «Вокзалы России». С момента ее открытия на вокзале Тюмень (апрель 2024 года) бариста приготовили более 7,5 тыс. чашек кофе.

На вокзале Тюмень оборудована автоматическая камера хранения багажа и ручной клади. Действует сервис отправки малогабаритных посылок и писем пассажирскими поездами по системе «От вокзала к вокзалу» (объединяет более 340 крупнейших вокзалов страны). Получить информацию о движении поездов и работе вокзального комплекса можно с помощью интерактивных справочных видеотерминалов.

Общая площадь здания вокзального комплекса Тюмень превышает 11 тыс. кв. м. Для удобства пассажиров в настоящее время производится обновление элементов системы навигации – информационных табличек и указателей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.