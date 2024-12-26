Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Услуга по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев продолжает набирать популярность на Северо-Кавказской магистрали

2024-12-26 14:02
В январе – ноябре текущего года поездами формирования Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» перевезено более 8 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 3% превышает уровень прошлого года.

Напомним, что перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах СКЖД. Для приобретения документа необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя/получателя и другие необходимые сведения. С более подробной информацией, в том числе списком животных, которые допускаются к перевозке, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Перевозка домашних животных без сопровождения».

В течение всей поездки животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

