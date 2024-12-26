Грузоотправители Северо-Кавказской железной дороги отдают предпочтение электронному документообороту

13:55

На Северо-Кавказской железной дороге уровень дистанционного оформления перевозочных документов по итогам 11 месяцев 2024 года достиг почти 92%. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности, в январе – ноябре текущего года с применением электронной подписи клиентами ОАО «РЖД» было зарегистрировано около 6 млн документов.

В числе документов, наиболее часто оформляемых через автоматизированную систему «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»), – транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.

Для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминально-складские услуги, функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ клиенты могут обратиться по телефону 8 (800) 755-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.