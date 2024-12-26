Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 января 2025 года тариф на проезд в пригородных поездах в черте Ярославля станет фиксированным

2024-12-26 12:54
С 1 января 2025 года тариф на проезд в пригородных поездах в черте Ярославля станет фиксированным и составит 38 рублей.

В границы действия единого городского тарифа попадают участки маршрутов пригородного железнодорожного сообщения, ограниченные станциями Молот, Филино, Липовая Гора и Раздолье. В зимний период единый тариф распространится на 33 поезда, в летнее – на 36.

Введение единого тарифа на пригородных поездах в черте Ярославля стало продолжением мероприятий по развитию маршрутной сети Ярославской области, которые совместно реализует компания ОАО «РЖД» и региональное правительство с начала 2024 года.

Применение системы фиксированной цены на проезд будет способствовать интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду и систему общественного транспорта областного центра. Это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик, повысит комфорт и безопасность поездок. Так, добраться из Заволжского района во Фрунзенский можно менее чем за 40 минут без пробок и по четкому графику.

Для пассажиров продолжит действовать система льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

