Жительницы Череповца впервые начали работать помощницами машиниста электровоза

12:47

4 женщины, получившие профессию помощника машиниста электровоза/тепловоза, вышли на постоянную работу в локомотивном депо Череповец Северной железной дороги.

Череповчанки Алена Репина, Карина Галимова, Наталья Орлова и Ольга Бровкина будут работать помощниками машиниста электровоза в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Вологодской области. К самостоятельной работе девушки приступят в январе будущего года, а пока стажируются у опытных машинистов-наставников.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась в 2021 году благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. В этом году на Северной железной дороге в локомотивных депо Ярославль, Лоста, Няндома, Печора и Череповец приступили к работе в пассажирском движении 13 женщин, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.