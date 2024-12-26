Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной магистрали к Новому году украсили железнодорожные вокзалы

2024-12-26 12:43
На Северной магистрали к Новому году украсили железнодорожные вокзалы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предновогодние дни вокзалы Северной железной дороги украшены гирляндами и тематической атрибутикой для создания праздничной атмосферы и хорошего настроения пассажирам и посетителям.

Декоративной подсветкой оформлены фасады зданий вокзалов на станциях Обозерская, Кулой, Сольвычегодск, Ярославль-Главный, Ярославль Московский, Рыбинск, Шуя, Иваново.

Во многих залах ожидания установлены нарядные ели. Работники вокзальных комплексов оборудовали уютные тематические фотозоны, где можно сделать теплое новогоднее фото на память о путешествии по железной дороге.

По традиции железнодорожные вокзалы становятся площадками для культурных мероприятий. Так, в Данилове можно посмотреть выставку новогодних украшений советского времени, в Иванове – о том, как отмечали Рождество в царской России. На вокзале Рыбинска 28 декабря состоится новогодний концерт творческих коллективов города, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru