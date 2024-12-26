На Северной магистрали к Новому году украсили железнодорожные вокзалы

На Северной магистрали к Новому году украсили железнодорожные вокзалы

12:43

В предновогодние дни вокзалы Северной железной дороги украшены гирляндами и тематической атрибутикой для создания праздничной атмосферы и хорошего настроения пассажирам и посетителям.

Декоративной подсветкой оформлены фасады зданий вокзалов на станциях Обозерская, Кулой, Сольвычегодск, Ярославль-Главный, Ярославль Московский, Рыбинск, Шуя, Иваново.

Во многих залах ожидания установлены нарядные ели. Работники вокзальных комплексов оборудовали уютные тематические фотозоны, где можно сделать теплое новогоднее фото на память о путешествии по железной дороге.

По традиции железнодорожные вокзалы становятся площадками для культурных мероприятий. Так, в Данилове можно посмотреть выставку новогодних украшений советского времени, в Иванове – о том, как отмечали Рождество в царской России. На вокзале Рыбинска 28 декабря состоится новогодний концерт творческих коллективов города, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.