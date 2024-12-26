Новые тепловозы пополнили парк локомотивного депо Котлас

12:36

Парк грузовых локомотивов депо Котлас Северной железной дороги пополнился тремя магистральными тепловозами серии 2ТЭ25КМ. Они будут задействованы в грузовых перевозках на участке Коноша – Сосногорск.

Новый тепловоз более мощный, способен водить более тяжелые (на 20% больше) составы, чем локомотивы предыдущих серий. Он прост и удобен в обслуживании. Кабина машиниста оснащена системами кондиционирования, отопления, микропроцессорного управления.

Грузовые магистральные тепловозы серии 2ТЭ25КМ – отечественная разработка. Их выпускает Брянский машиностроительный завод. В 2023 году в депо Котлас поступило 11 новых машин, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.