На перегоне БАМа Вельбеткан – Олёкма открыто движение поездов по новому второму пути

09:48

Движение поездов открыто по новой двухпутной вставке после переключения на новую цифровую систему управления на перегоне Байкало-Амурской магистрали Вельбеткан – Олёкма в Амурской области. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ уложено почти 8,6 км нового пути, а также 9 стрелочных переводов. На перегоне, который проходит в районе русел рек Олёкма, Хани и многочисленных ручьев, построено 4 моста. Чтобы в паводковый период исключить подтопление, реконструировано 2 водопропускные трубы, а земляное полотно местами отсыпано на высоту до 6 м. Также для укрепления железнодорожной инфраструктуры и предотвращения таяния вечномерзлых грунтов сделана скальная наброска и обустроены бермы.

Завершение модернизации линии Хани – Тында, на котором находится перегон Вельбеткан – Олёкма, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 54,6 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.