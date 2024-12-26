Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии через торговую площадку «РЖД Маркет» реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции

2024-12-26 09:42
С начала года предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии через торговую площадку «РЖД Маркет» реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года через специализированный электронный магазин «РЖД Маркет» предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции. Это в 22 раза больше, чем за весь 2023 год.

Сегодня на площадке маркетплейса «РЖД Маркет» представлено 3050 компаний со всей России, и их число постоянно растет. На КрасЖД преимущества сервиса уже оценили 185 предприятий. Ими размещено почти 300 предложений с широкой линейкой товаров: зернобобовые культуры, пиломатериалы, уголь бурый и каменный, глина, минералы (вермикулит), изделия железобетонные, лом черных металлов.

Одной из наиболее значимых сделок, заключенных на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2024 году, стала отправка металлических труб. Перевозка осуществлялась со станции Красноярск-Северный КрасЖД до станции Куанда (Забайкальский край). Всего отправлено 4 вагона труб, которые были предназначены для объектов регионального Центра управления в кризисных ситуациях.

Со станции Абалаково через площадку «РЖД Маркет» отправлена партия сибирской лиственницы. Груз проследовал на специализированных платформах-лесовозах до станции Балабаново (Калужская область).

Также со станции Иланка (г. Канск) осуществлена первая на КрасЖД перевозка угля, оформленная через маркетплейс. Пункт назначения – станция Благовещенск (Забайкальский край).

Универсальная торговая площадка позволяет местным предпринимателям не только отправлять, но и приобретать сырье для своих производств. Так, площадкой «РЖД Маркет» в Красноярском крае воспользовалась деревообрабатывающая компания, которая выступила покупателем сырья для производства шпона и брусков (для дальнейшего экспорта). Всего в адрес этого предприятия через сервис доставлено 9 вагонов с древесиной.

Напомним: маркетплейс для бизнеса с доставкой товаров железнодорожным транспортом запущен холдингом РЖД в 2021 году. «РЖД Маркет» существенно расширяет границы для продавцов и покупателей. Покупателям функционал электронной площадки позволяет сравнить предложения разных поставщиков, найти наиболее близко расположенного поставщика и, таким образом, снизить транспортные издержки, совершить сделку и получить комплексную транспортно-логистическую услугу не выходя из дома. Специалисты сервиса полностью сопровождают клиента – от момента регистрации на площадке до завершения перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru