С начала года предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии через торговую площадку «РЖД Маркет» реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции

С начала 2024 года через специализированный электронный магазин «РЖД Маркет» предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции. Это в 22 раза больше, чем за весь 2023 год.

Сегодня на площадке маркетплейса «РЖД Маркет» представлено 3050 компаний со всей России, и их число постоянно растет. На КрасЖД преимущества сервиса уже оценили 185 предприятий. Ими размещено почти 300 предложений с широкой линейкой товаров: зернобобовые культуры, пиломатериалы, уголь бурый и каменный, глина, минералы (вермикулит), изделия железобетонные, лом черных металлов.

Одной из наиболее значимых сделок, заключенных на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2024 году, стала отправка металлических труб. Перевозка осуществлялась со станции Красноярск-Северный КрасЖД до станции Куанда (Забайкальский край). Всего отправлено 4 вагона труб, которые были предназначены для объектов регионального Центра управления в кризисных ситуациях.

Со станции Абалаково через площадку «РЖД Маркет» отправлена партия сибирской лиственницы. Груз проследовал на специализированных платформах-лесовозах до станции Балабаново (Калужская область).

Также со станции Иланка (г. Канск) осуществлена первая на КрасЖД перевозка угля, оформленная через маркетплейс. Пункт назначения – станция Благовещенск (Забайкальский край).

Универсальная торговая площадка позволяет местным предпринимателям не только отправлять, но и приобретать сырье для своих производств. Так, площадкой «РЖД Маркет» в Красноярском крае воспользовалась деревообрабатывающая компания, которая выступила покупателем сырья для производства шпона и брусков (для дальнейшего экспорта). Всего в адрес этого предприятия через сервис доставлено 9 вагонов с древесиной.

Напомним: маркетплейс для бизнеса с доставкой товаров железнодорожным транспортом запущен холдингом РЖД в 2021 году. «РЖД Маркет» существенно расширяет границы для продавцов и покупателей. Покупателям функционал электронной площадки позволяет сравнить предложения разных поставщиков, найти наиболее близко расположенного поставщика и, таким образом, снизить транспортные издержки, совершить сделку и получить комплексную транспортно-логистическую услугу не выходя из дома. Специалисты сервиса полностью сопровождают клиента – от момента регистрации на площадке до завершения перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.