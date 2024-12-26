В 2024 году на улучшение жилищных условий работников Восточно-Сибирской магистрали направлено более 290 млн рублей

В 2024 году на улучшение жилищных условий работников Восточно-Сибирской магистрали направлено более 290 млн рублей

09:30

В 2024 году 60 работников ВСЖД, большая часть которых – молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия благодаря программе ипотечного кредитования ОАО «РЖД». На эти цели компания выделила более 290 млн рублей.

Кроме того, 64 сотрудникам железной дороги, участвующим в программе корпоративной поддержки, при рождении в их семьях детей были предоставлены безвозмездные материальные выплаты на погашение ипотечных кредитов. Суммарный размер этих выплат составил почти 13 млн рублей.

В 2024 году заключено 111 соглашений с работниками об оказании корпоративной поддержки за отработанный стаж на железнодорожных предприятиях, расположенных в границах Байкало-Амурской магистрали. Целевые денежные средства будут направлены на приобретение жилых помещений в собственность работников.

Также на Восточно-Сибирской железной дороге ведется строительство служебного жилья. За последние 10 лет на перегоне БАМа Новая Чара – Вихоревка построено 12 многоэтажных домов для железнодорожников на 320 служебных квартир.

В 2024 году на станции Таксимо в Республике Бурятии начато строительство двух 33-квартирных домов для сотрудников дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.