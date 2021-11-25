Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры смогут отправиться в железнодорожный экскурсионный тур из Махачкалы в Дербент

2021-11-25 10:34
С 28 ноября жители и гости Махачкалы смогут отправиться в новый железнодорожный тур «Дербент – город тысячи легенд». Из столицы Дагестана к месту проведения экскурсий их доставят пригородные поезда.

Это пакетное предложение разработано АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» совместно с одной из туристической компанией Республики Дагестан.

Начиная с этих выходных, жители и гости Махачкалы каждое воскресенье смогут совершать путешествия на электричках в древний Дербент. В программе тура – осмотр цитадели Нарын-Кала и посещение домика Петра I. В завершении туристам предстоит знакомство с национальной кухней в этнодоме «Дербент».

Стоимость тура – 1400 рублей. В нее включен проезд в пригородном поезде Махачкала – Дербент – Махачкала, экскурсионное обслуживание, входные билеты в крепость Нарын-Кала и обед в национальном стиле.

Изучить программу тура и оформить заказ для участия в ней можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

