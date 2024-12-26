ОАО «РЖД» и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве на 2025 – 2027 годы

09:21

25 декабря в рамках Дня ЮВЖД в органах государственной власти Липецкой области подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2025 – 2027 годы. Подписи под документом поставили начальник Юго-Восточной магистрали Игорь Наталенко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение определяет ключевые направления партнерства в сфере повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности движения, а также использования научно-производственного потенциала области в реализации инновационных проектов развития железнодорожного транспорта.

По словам Игоря Наталенко, в ближайшие 3 года на территории области запланирован ряд мероприятий по модернизации инфраструктуры, обновлению составов поездов дальнего следования, а также развитию пригородного сообщения и внутреннего туризма.

Стороны договорились о проведении более детальной проработки всех аспектов дальнейшего взаимодействия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.