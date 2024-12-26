Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве на 2025 – 2027 годы

2024-12-26 09:21
ОАО «РЖД» и правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве на 2025 – 2027 годы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 декабря в рамках Дня ЮВЖД в органах государственной власти Липецкой области подписано соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2025 – 2027 годы. Подписи под документом поставили начальник Юго-Восточной магистрали Игорь Наталенко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение определяет ключевые направления партнерства в сфере повышения качества грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения безопасности движения, а также использования научно-производственного потенциала области в реализации инновационных проектов развития железнодорожного транспорта.

По словам Игоря Наталенко, в ближайшие 3 года на территории области запланирован ряд мероприятий по модернизации инфраструктуры, обновлению составов поездов дальнего следования, а также развитию пригородного сообщения и внутреннего туризма.

Стороны договорились о проведении более детальной проработки всех аспектов дальнейшего взаимодействия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru