Первый контейнерный терминал открыт на станции Грозный в Чеченской республике

2024-12-21 13:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21 декабря на станции Грозный Северо-Кавказской железной дороги после проведенной реконструкции состоялось открытие контейнерного терминала. Он единственный в Чеченской республике, на котором можно осуществлять прием и отправление контейнерных поездов.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Чеченской республики Рустам Шаптукаев, начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Алексей Бельский, заместитель начальника по Грозненскому территориальному управлению СКЖД Султан Тумхаджиев.

В ходе работ по обновлению грузового терминала было выполнено обустройство открытых площадок для перевалки и хранения контейнеров. Кроме того, грузовой двор оснастили современным погрузчиком, позволяющим осуществлять прием крупнотоннажных контейнеров. Благодаря этому здесь теперь можно производить единовременную обработку до 12 вагонов и хранить до 500 контейнеров.

Открытие обновленного контейнерного терминала позволит представителям малого и среднего бизнеса осуществлять доставку сырья, материалов и готовой продукции в населенные пункты Чеченской республики. Новыми услугами смогут также воспользоваться и местные жители, у которых появится возможность отправлять в контейнерах свои личные вещи.

«Перевозки грузов в контейнерах – это самый быстро растущий сегмент грузовых перевозок на Российских железных дорогах. Ежегодно он показывает прирост на 8-10%. Таким образом, у местных предпринимателей впервые появилась возможность завозить и отгружать готовую продукцию в контейнерах, являющихся еще и самой удобной тарой для перевозки грузов», – отметил Алексей Бельский.

Стоит отметить, что перевозка в контейнерах исключает необходимость выполнения дополнительных погрузочно-разгрузочных и складских операций, что значительно сокращает время доставки грузов до конечного получателя и снижает стоимость перевозок. Кроме того, такой способ перевозки снижает риск повреждения грузов и способствует снижению нагрузки на автомобильные дороги.

На сегодняшний день ежесуточная перерабатывающая способность грузовых дворов Северо-Кавказской железной дороги составляет 920 вагонов. При этом 10 терминалов специализируются на приеме и отправке контейнеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

