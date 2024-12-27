Горьковская железная дорога наградила лучших сотрудников в преддверии Нового года

15:12

Лучших сотрудников Горьковской железной дороги отметили государственными, отраслевыми и корпоративными наградами в преддверии Нового года и Рождества 26 декабря. Мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры железнодорожников в столице Приволжья.

В нем приняли участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, руководитель Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Дамир Фатыхов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района г. Нижнего Новгорода Артем Иванов, а также ветераны-железнодорожники и лучшие работники магистрали.

Сергей Дорофеевский во время торжественного награждения отметил вклад каждого работника в развитие магистрали.

«Уходящий год показал, что Горьковская магистраль – это коллектив, способный в кратчайшие сроки трансформировать процессы под новые вызовы и потребности пассажиров и клиентов. Мы улучшили пассажирскую инфраструктуру, запустили новые ретротуры, упростили работу для пользователей услуг. Впереди нас ждут и другие проекты федерального масштаба», – подчеркнул он.

Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» были награждены машинист железнодорожно-строительной машины Владимир Пригарин и начальник станции Ветлужская Людмила Нефедьева. Приказом министра транспорта РФ Романа Старовойта медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» вручена инспектору по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений Валерию Зиновьеву, благодарность – дежурному по станции Лянгасово Ирине Савиных.

Кроме того, звание «Почетный работник Горьковской железной дороги» присвоено начальнику Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Амиру Идиятулину, а почетным дипломом губернатора Нижегородской области награждены дежурный по переезду Сергей Щелоков и машинист бульдозера восстановительного поезда Дмитрий Гончарук.

В общей сложности, были поощрены 35 руководителей подразделений ГЖД и представителей ведущих рабочих профессий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.