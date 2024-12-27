На станции Лоста Северной железной дороги построят еще один главный путь

13:55

На станции Лоста началось строительство третьего главного пути транзитного парка, что увеличит ее пропускную способность. Строителям предстоит уложить более 1,5 км железнодорожного пути и 32 стрелочных перевода, а также выполнить работы по переносу газопровода и теплосетей, заменить пассажирские платформы на остановочных пунктах Льнокомбинат и 490 км. В настоящее время ведется перенос опор контактной сети.

Ежесуточно через станцию Лоста осуществляется пропуск более 220 грузовых и пассажирских поездов. Ввод в эксплуатацию третьего главного пути позволит разделить маршруты, идущие из Вологды на Данилов и станцию Буй.

Завершить строительство планируется в 2027 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.