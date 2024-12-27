Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Лоста Северной железной дороги построят еще один главный путь

2024-12-27 13:55
На станции Лоста Северной железной дороги построят еще один главный путь
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Лоста началось строительство третьего главного пути транзитного парка, что увеличит ее пропускную способность. Строителям предстоит уложить более 1,5 км железнодорожного пути и 32 стрелочных перевода, а также выполнить работы по переносу газопровода и теплосетей, заменить пассажирские платформы на остановочных пунктах Льнокомбинат и 490 км. В настоящее время ведется перенос опор контактной сети.

Ежесуточно через станцию Лоста осуществляется пропуск более 220 грузовых и пассажирских поездов. Ввод в эксплуатацию третьего главного пути позволит разделить маршруты, идущие из Вологды на Данилов и станцию Буй.

Завершить строительство планируется в 2027 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru