В 2024 году на Калининградской железной дороге снизилось количество выбросов в атмосферу

12:53

В 2024 году на Калининградской железной дороге количество выбросов в атмосферу от стационарных источников уменьшилось на 8,6% к уровню прошлого года, от передвижных – на 5,7%.

Как было отмечено на заседании экологического совета магистрали, где были подведены итоги природоохранной деятельности на предприятиях дороги, снижение произошло за счет обновления подвижного состава на современные модели тепловозов с улучшенными экологическими характеристиками и другими принимаемыми мерами. В следующем году будет введена в эксплуатацию газовая котельная на станции Луговое-Новое, и выбросы в атмосферу уменьшатся еще на 10 тонн в год.

Также на магистрали более чем на 10% сократился сброс сточных вод в поверхностные источники. Объем отходов, отправляемых на вторичную переработку, составил 21,3 тонн, что на 7% больше показателя прошлого года. В 4 фандоматах, установленных на вокзалах Калининградской области, собрано и сдано в переработку 36,3 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.