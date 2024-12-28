Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск совершит дополнительные рейсы в новогодние каникулы

15:44

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года скорый поезд № 857/858 Новокузнецк – Новосибирск-Главный – Новокузнецк будет курсировать ежедневно, кроме 1 января 2025 года.

Введение дополнительных рейсов связано с традиционным увеличением спроса на поездки в период новогодних каникул.

Приобрести билеты на скорый поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. С расписанием можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по тел.: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.