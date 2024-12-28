Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск совершит дополнительные рейсы в новогодние каникулы

2024-12-28 15:44
Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск совершит дополнительные рейсы в новогодние каникулы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года скорый поезд № 857/858 Новокузнецк – Новосибирск-Главный – Новокузнецк будет курсировать ежедневно, кроме 1 января 2025 года.

Введение дополнительных рейсов связано с традиционным увеличением спроса на поездки в период новогодних каникул.

Приобрести билеты на скорый поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. С расписанием можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по тел.: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru