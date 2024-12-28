С 1 января 2025 года электропоезд между Омском и Новосибирской областью будет ходить каждый день

С 1 января 2025 года электропоезд, связывающий Омск с Новосибирской областью, будет курсировать ежедневно. Ранее такое расписание было только в летний период, зимой поезд ходил 3 дня в неделю.
Расписание поезда:
Время указано местное.
Переход на новый график движения связан с ростом спроса на поездки между Омском и Новосибирской областью (+9% по сравнению с прошлым годом).
Всего в 2024 году электропоезда по этому маршруту перевезли более 800 тыс. пассажиров.
Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» и по тел.: +7 (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.