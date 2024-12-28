Сотрудники Горьковской магистрали поздравляют гостей вокзалов с предстоящими праздниками

14:06

Работники Горьковской железной дороги организовали цикл праздничных мероприятий для пассажиров в преддверии Нового года и Рождества.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей вокзального комплекса Киров 27 декабря. Для создания праздничной атмосферы вокалисты ДК ОАО «РЖД» исполнили новогодние песни, а пассажирам вручалась сувенирная продукция.

Концерт народного духового оркестра Центрального дворца культуры железнодорожников состоялся 28 декабря на вокзале Нижний Новгород. Волонтеры магистрали также поздравили пассажиров веселыми конкурсами и подарками.

Территории всех вокзалов Горьковской железной дороги украшены новогодними атрибутами. Пассажиров встречают сказочные персонажи, развлекая их песнями и танцами.

Кроме того, по-новогоднему украшены вагоны поездов, создавая праздничную атмосферу. Начальники и проводники поездов поздравят пассажиров, которые отправляются в путешествие в новогоднюю ночь. Также железнодорожники вручат им памятные подарки и сувениры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.