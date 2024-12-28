Горьковская железная дорога завершила подготовку к работе в период новогодних праздников

13:07

Горьковская магистраль провела дополнительную подготовку инфраструктуры к работе в период новогодних праздничных дней.

Особое внимание при работе в зимний период уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проведено комплексное техническое обслуживание вокзальных комплексов, проверена и налажена работа систем отопления зданий и сооружений.

Кроме того, работники ГЖД проверили готовность подвижного состава. Специалисты убедились в исправности электрооборудования, тормозного, пневматического, механического и дизельного оборудования, экипажной части, тяговых и вспомогательных электрических машин, приборов безопасности и радиосвязи.

Железнодорожники совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку и обработку территории вокзалов и станций от снега и льда, посыпают платформы песком и реагентами. Проверена работоспособность автоматической системы против обледенения контактной сети. Усилен контроль за исправным состоянием осветительной аппаратуры, компрессорных установок стрелочных переводов и систем связи.

Для уборки и вывоза снега на ГЖД задействовано 103 единицы специализированной техники. Все железнодорожники обеспечиваются зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, а вновь принятые работники проходят обязательное обучение правилам безопасности при работе в зимних условиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.