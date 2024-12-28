Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год

2024-12-28 12:30
Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год. Исходя из сформированных источников финансирования, ее объем составит 890,9 млрд рублей.

Основная часть, 298,5 млрд рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности.

На обновление подвижного состава будет направлено 257,2 млрд рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.

На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 млрд рублей, Центрального транспортного узла – 67,2 млрд рублей, создание высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – 46 млрд рублей.

