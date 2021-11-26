Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сказочный поезд Деда Мороза приедет Воронеж в январе

2021-11-26 11:46
Сказочный поезд Деда Мороза приедет Воронеж в январе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дед Мороз на специальном празднично оформленном поезде с паровозом прибудет на вокзал станции Воронеж-1 3 января в 09:00. Дети и родители смогут посетить состав, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана, поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

5 декабря Дед Мороз отправится в большое путешествие по стране на специальном поезде, подготовленном для него Российскими железными дорогами. Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и заместителя генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрия Пегова.

«Я проеду более 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде, Воронеже и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

«На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливится побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом», – сообщил Дмитрий Пегов.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru