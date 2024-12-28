Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярская железная дорога отправила первые ускоренные контейнерные поезда с алюминием со станции Абакан в Китай

2024-12-28 12:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В канун Нового года Красноярская железная дорога отправила со специализированного терминала станции Абакан в Китай 2 ускоренных контейнерных поезда с продукцией металлургической промышленности Республики Хакасии – алюминием.

Сформированные железнодорожниками составы доставят более 3,7 тыс. тонн экспортной продукции. Ожидается, что весь маршрут от столицы Хакасии до сухопутного погранперехода Маньчжурия (Забайкальский край) они преодолеют за 6 суток.

Отметим, что Абакан стал второй станцией КрасЖД в Хакасии, где теперь осуществляется формирование ускоренных контейнерных поездов. Ранее эта работа проводилась в регионе только на станции Камышта. Такая возможность появилась в уходящем году после модернизации Абаканского терминально-логистического центра КрасЖД, в результате которой мощность контейнерного терминала увеличилась в 1,5 раза. Здесь предоставляется полный комплекс услуг, в том числе услуги «первой и последней мили» – доставка автотранспортом порожних и груженых контейнеров с предприятия до станции Абакан, а также погрузка контейнеров на специализированные платформы для дальнейшей отправки. Кроме того, при необходимости железнодорожники могут осуществлять погрузку продукции в контейнеры на территории предприятий.

В настоящее время на Красноярской железной дороге работают 10 терминально-логистических комплексов в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области. Их услугами пользуются более 300 компаний малого и среднего бизнеса, а также крупнейшие промышленные предприятия Сибири, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

