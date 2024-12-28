Калининградские железнодорожники помогли исполнить мечты детям в рамках акции «Елка желаний»

11:21

Участники всероссийской акции «Елка желаний» Матвей Досаев и Егор Машук увлекаются поездами. На Новый год они захотели побывать на железной дороге и попробовать себя в роли машиниста. Сотрудники Калининградской магистрали помогли исполнить эти желания.

Для мальчиков и их родителей была организована экскурсия в локомотивное депо, где им рассказали о профессии машиниста и показали, как проводится техническое обслуживание тепловозов перед рейсом. Матвей и Егор побывали в кабине машиниста, на интерактивном тренажере в учебном центре предприятия попробовали самостоятельно произвести запуск тепловоза и поуправлять им в движении. На память о посещении дороги ребятам вручили сертификаты, дающие право на еще одну поездку на тренажерном комплексе, подарили сигнальный жилет и железнодорожную фуражку.

Работники Калининградской железной дороги регулярно помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сотрудничают с благотворительным фондом «Верю в чудо» и Центром содействия семейному устройству детей «Надежда», подопечные которых также бывают на предприятиях магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.