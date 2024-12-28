На Куйбышевской железной дороге обновляется парк электропоездов

С 28 декабря на Куйбышевской магистрали в Мордовии начинает курсировать современный электропоезд серии ЭП2Д в 4-вагонном исполнении. Он будет обслуживать маршрут Красный Узел – Зубова Поляна – Красный Узел согласно следующему графику:
Новый подвижной состав оснащен системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов и USB-розетками. Отличительной чертой поездов этой серии является наличие четвертой выдвижной ступени, позволяющей осуществлять более комфортную посадку/высадку пассажиров на низких пассажирских платформах.
Работа по обновлению парка подвижного состава на территории Республики Мордовии ведется АО «Башкортостанская ППК» при поддержке Куйбышевской железной дороги в целях повышения качества услуг в пригородном железнодорожном сообщении. Отметим, что именно в Мордовии производятся отдельные электротехнические компоненты для подвижных составов ЭП2Д.
Билеты на рейсы можно приобрести в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», «Яндекс. Электрички», чат-боте в Telegram и кассах пригородного сообщения. Действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся, студентов и школьников. Рекомендуем оформлять проездные документы заранее. Приобрести билеты можно за 10 суток до отправления поезда. Доступна покупка сразу на несколько дат и варианты «туда-обратно», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.