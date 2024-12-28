Горьковская железная дорога подвела итоги работы с бизнес-партнерами в 2024 году

10:55

Встреча начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского с грузоотправителями и грузополучателями состоялась 27 декабря. Участники мероприятия подвели итоги совместной работы в уходящем году и определили перспективные направления для развития в будущем.

В мероприятии приняли участие представители около 30 предприятий, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Балчуг-Петролеум»-«МНПЗ», ООО «РусВинил», АО «Выксунский металлургический завод», АО «Волга», АО «Мордовцемент», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и др.

«Формат таких встреч с партнерами стал уже традиционным для магистрали. Они помогают нам выявить необходимые аспекты для взаимодействия. Уверен, что и в следующем году мы продолжим наше эффективное сотрудничество», – отметил Сергей Дорофеевский.

За январь – ноябрь 2024 года количество отправленных грузовых составов по согласованному с клиентами расписанию выросло на 63% к аналогичному периоду прошлого года и составило 431 поезд. Это позволило дополнительно перевезти свыше 348 тыс. тонн грузов. Партнеры магистрали также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и грузовыми экспрессами. За 11 месяцев было сформировано почти 500 контейнерных составов и 180 экспрессов, которые перевезли почти 1,3 млн тонн грузов.

Магистраль продолжает активно развивать транспортно-логистические услуги для грузоотправителей и грузополучателей, в том числе успешно реализуя новые проекты, связанные с погрузкой и отправкой зерна. Так, в начале июня произведена первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре в Татарстане, а в сентябре отправлен первый «зерновой экспресс» в Турцию. Кроме того, в конце октября отправлена на экспорт первая партия ячменя со станции Кукмор.

ГЖД планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержание взаимовыгодных связей с ключевыми бизнес-партнерами. Они включают систематическое проведение деловых встреч и организацию совместных стратегических сессий. Такое взаимодействие позволяет железнодорожникам улучшать существующие сервисы и разрабатывать новые логистические продукты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.