Погрузка дальневосточного угля в январе – ноябре 2024 года составила 33,2 млн тонн

10:24

За 11 месяцев 2024 года на Дальневосточной железной дороге погружено 33,2 млн тонн угля (+4,8% к аналогичному периоду 2023 года).

Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 16,5 млн тонн. На Ургальском месторождении (Хабаровский край) отгружено почти 6,5 млн тонн.

Почти 1,3 млн тонн угля погружено с Сугодинско-Огоджинского (Амурская область) и 1,1 млн тонн угля – с Сыллахского (Республика Саха) месторождений.

На экспорт отправлено 26,7 млн тонн дальневосточного угля (+2,6% к 2023 году), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.