Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Горьковской железной дороге уложено почти 174 км «бархатного» пути

2025-01-05 11:32
В 2024 году на Горьковской железной дороге уложено почти 174 км «бархатного» пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе путеремонтной кампании 2024 года на Горьковской железной дороге работники магистрали уложили 173,6 км бесстыкового, так называемого бархатного пути.

Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы проведены на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки, Пижма – Буреполом, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро, Балахна – Правдинск и Сатис – Берещино в Нижегородской области.

Кроме того, капитальный ремонт прошел на участках Ацвеж – Котельнич, Бумкомбинат – Просница, Яр – Кожиль, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Панасюк – в Кировской области, Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец – во Владимирской области, Кизнер – Саркуз – в Удмуртской республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru