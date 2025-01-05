В 2024 году на Горьковской железной дороге уложено почти 174 км «бархатного» пути

11:32

В ходе путеремонтной кампании 2024 года на Горьковской железной дороге работники магистрали уложили 173,6 км бесстыкового, так называемого бархатного пути.

Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы проведены на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки, Пижма – Буреполом, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро, Балахна – Правдинск и Сатис – Берещино в Нижегородской области.

Кроме того, капитальный ремонт прошел на участках Ацвеж – Котельнич, Бумкомбинат – Просница, Яр – Кожиль, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Панасюк – в Кировской области, Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец – во Владимирской области, Кизнер – Саркуз – в Удмуртской республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.