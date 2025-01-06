За полгода мультимодальным маршрутом в Большое Болдино воспользовались почти 5,5 тыс. пассажиров

17:17

Горьковская железная дорога перевезла почти 5,5 тыс. человек на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Болдино, запуск которого состоялся 29 июня 2024 года.

Это совместный проект Горьковской магистрали и АО «ВВППК», приуроченный к празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Маршрут включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до Большого Болдина. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода (станция Нижний Новгород-Московский) по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывает на станцию Ужовка в 11:00. Обратно состав отправляется из Ужовки в 19:08, прибывает в Нижний Новгород в 22:33.

Проект реализован с целью развития внутреннего туризма в Нижегородской области. В настоящее время это направление пользуется повышенной популярностью у жителей и гостей Нижегородской области. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». Проезд за автобус оплачивается на месте. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.