Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За полгода мультимодальным маршрутом в Большое Болдино воспользовались почти 5,5 тыс. пассажиров

2025-01-06 17:17
За полгода мультимодальным маршрутом в Большое Болдино воспользовались почти 5,5 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога перевезла почти 5,5 тыс. человек на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Болдино, запуск которого состоялся 29 июня 2024 года.

Это совместный проект Горьковской магистрали и АО «ВВППК», приуроченный к празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Маршрут включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до Большого Болдина. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода (станция Нижний Новгород-Московский) по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывает на станцию Ужовка в 11:00. Обратно состав отправляется из Ужовки в 19:08, прибывает в Нижний Новгород в 22:33.

Проект реализован с целью развития внутреннего туризма в Нижегородской области. В настоящее время это направление пользуется повышенной популярностью у жителей и гостей Нижегородской области. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». Проезд за автобус оплачивается на месте. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru