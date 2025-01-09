В 2024 году погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 27 млн тонн

15:16

Погрузка на Горьковской железной дороге составила 26,8 млн тонн в 2024 году, что на 7,2% меньше показателя за 2023 год.

За прошлый год в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 8,4 млн тонн (-14% к 2023 году);

лесных грузов – 2,6 млн тонн (-1,1%);

черных металлов – 2,4 млн тонн (-6,1%);

химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+2,7%);

цемента – 2 млн тонн (-18%);

химикатов и соды – 1,4 млн тонн (-1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,4 млн тонн (-7%);

строительных грузов – 1,1 млн тонн (+0,5%);

лома черных металлов – 763 тыс. тонн (-28,8%);

зерна – 637 тыс. тонн (+1,9%);

кокса – 568 тыс. тонн (+0,9%).

Снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале 2024 года. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская магистраль находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями. При необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.