Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 27 млн тонн

2025-01-09 15:16
В 2024 году погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 27 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Горьковской железной дороге составила 26,8 млн тонн в 2024 году, что на 7,2% меньше показателя за 2023 год.

За прошлый год в том числе погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 8,4 млн тонн (-14% к 2023 году);
  • лесных грузов – 2,6 млн тонн (-1,1%);
  • черных металлов – 2,4 млн тонн (-6,1%);
  • химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+2,7%);
  • цемента – 2 млн тонн (-18%);
  • химикатов и соды – 1,4 млн тонн (-1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,4 млн тонн (-7%);
  • строительных грузов – 1,1 млн тонн (+0,5%);
  • лома черных металлов – 763 тыс. тонн (-28,8%);
  • зерна – 637 тыс. тонн (+1,9%);
  • кокса – 568 тыс. тонн (+0,9%).

Снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале 2024 года. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.

Горьковская магистраль находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями. При необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru