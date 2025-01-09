В 2024 году погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 27 млн тонн

Погрузка на Горьковской железной дороге составила 26,8 млн тонн в 2024 году, что на 7,2% меньше показателя за 2023 год.
За прошлый год в том числе погружено:
Снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале 2024 года. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте.
Горьковская магистраль находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями. При необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.