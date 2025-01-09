Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Приволжской железной дороге перевезено 11,2 млн пассажиров

2025-01-09 15:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году с вокзалов и станций Приволжской железной дороги было отправлено более 11,2 млн пассажиров (+3,7% к 2023 году), из них в пригородном сообщении – 7,9 млн (+3,2%), в дальнем следовании – 3,3 млн (+4,8%).

Пассажирооборот на ПривЖД в 2024 году вырос на 3% к уровню января – декабря 2023 года и составил 4,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот – 336,8 млн пасс.-км (+3,6%), в дальнем следовании – 4,2 млрд пасс.-км (+2,9%).

В декабре 2024 года было отправлено 811,7 тыс. пассажиров, что соответствует показателю за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении было отправлено 575,4 тыс. пассажиров (-0,3% к декабрю 2023 года), в дальнем следовании – 236,3 тыс. (+0,6%).

Пассажирооборот в декабре составил 243,5 млн пасс.-км, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 24,5 млн пасс.-км (+2,3%), в дальнем следовании – 219 млн пасс.-км (-2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

