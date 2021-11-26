Сказочный поезд Деда Мороза посетит 11 городов Юга России

10:57

5 декабря стартует уникальный проект холдинга «ЖД» – «Поезд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга в специальном составе совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой – приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

Путешествие Деда Мороза продлится 41 день, а его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.

В границах Северо-Кавказской железной дороги поезд сделает продолжительные остановки на 11 станциях:

Махачкала (23 декабря);

Гудермес (24 декабря);

Назрань (26 декабря);

Владикавказ (26 декабря);

Нальчик (27 декабря);

Минеральные Воды (28 декабря);

Ставрополь (29 декабря);

Тихорецкая (30 декабря);

Имеретинский курорт (31 декабря);

Роза Хутор (31 декабря);

Ростов-на-Дону (2 января).

В каждом городе дети и их родители смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук Деда Мороза. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – блюда северной кухни.

Посетителей вокзалов также ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

Помимо развлекательной программы, на вокзалах предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по билетам, в соответствии с указанным в билете временем посещения). Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно – в сопровождении взрослого по специальному билету.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет можно на сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.