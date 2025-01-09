Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В новогодние праздники калининградскими пригородными поездами перевезено почти 183 тыс. пассажиров

2025-01-09 14:49
В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в пригородном сообщении на Калининградской железной дороге было перевезено почти 183 тыс. пассажиров. Рост к аналогичному периоду новогодних праздников в 2024 году составил 14,2%, в том числе более 8,7 тыс. человек совершили поездку на новогодней «Ласточке», курсирующей в праздничные дни в сообщении Калининград – Светлогорск.

В дни курсирования тематического поезда подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили более 1,5 тыс. юных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

