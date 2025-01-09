Количество отправленных пассажиров на Северо-Кавказской магистрали в декабре 2024 года выросло на 9%

14:42

В декабре 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было отправлено более 4 млн пассажиров, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло почти на 14% и составило 2,8 млн человек, в дальнем следовании перевезено 1,2 млн пассажиров, что соответствует уровню декабря 2023 года.

Пассажирооборот на СКЖД в декабре 2024 года составил более 1 млрд пасс.-км, что на 2% выше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 12%, составив 100 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 2%, до 912 млн пасс.-км.

Всего в 2024 году на Северо-Кавказской магистрали перевезено порядка 62 млн пассажиров, что на 9% больше, чем в 2023 году, из них в пригородном сообщении – 41,5 млн (+11%), в дальнем следовании – 20,5 млн (+4%).

Пассажирооборот в 2024 году составил 19,4 млрд пасс.-км, что на 8% больше, чем в 2023 году, в том числе в пригородном сообщении – 1,5 млрд пасс.-км (+12%), в дальнем следовании – 17,9 млрд пасс.-км (+8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.