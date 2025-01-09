Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали в 2024 году выросли на 3,8%

12:45

Почти 40 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в 2024 году (+3,8% к 2023 году), из них в дальнем следовании – почти 9,2 млн пассажиров (+3,9%), в пригородном сообщении – 30,5 млн (+3,8%).

Пассажирооборот за 2024 год составил 10,8 млрд пасс.-км (+5,3%), в том числе в дальнем следовании – 9,4 млрд пасс.-км (+5,3%), в пригородном сообщении – 1,4 млрд пасс.-км (+5,8%).

В декабре прошлого года на Горьковской железной дороге было отправлено почти 3 млн пассажиров (+8% к декабрю 2023 года), в том числе 639 тыс. – в дальнем следовании (-0,7%), более 2,3 млн – в пригородном сообщении (+10,7%).

Пассажирооборот в декабре составил 811 млн пасс.-км (+1,7%), в том числе в дальнем следовании – 708 млн пасс.-км (+1,4%), в пригородном сообщении – 103 млн пасс.-км (+3,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.